Når DR bruger ordet “livmoder-bærere”, går de på kompromis med både sprog og virkelighed

Flere hundrede mennesker var søndag samlet foran den amerikanske ambassade i København for at støtte op om retten til fri abort i USA. Det er ifølge DR imidlertid ikke kun amerikanske kvinders ret til abort, som er på spil. I en artikel på dr.dk kan man læse, at retten både er truet for kvinder og “livmoder-bærere”.

Det ordvalg er så kritisabelt, at Nikolaj Bøgh, der er rådmand på Frederiksberg for Det Konservative Folkeparti, har sendt en klage til DR. Han ser det som udtryk for, at DR ukritisk blåstempler, at kønnet er valgfrit.