Når færre coronatestes bliver spildevandsprøver vigtigere

Det er blevet sværere at holde øje med, hvordan coronasmitten udvikler sig.

Hidtil har test været et af de vigtigste værktøjer til at overvåge smitten.

Men testkapaciteten bliver skruet ned, og 6. marts er der slut med at blive lyntestet med en podepind i næsen betalt af det offentlige.

Det betyder, at et andet redskab i smitteovervågningen kommer til at spille en større rolle: Overvågningen via spildevand, og det vil være et godt alternativ, mener seniorforsker Steen Ethelberg, Statens Serum Institut.

- Spildevandsovervågningen er måske ikke helt kommet til sin ret, fordi vi har vidst så meget om epidemiens udvikling i Danmark og nærmest haft verdensrekord i at teste.

- Men i en situation, hvor vi tester meget mindre, så vil det efter min vurdering være godt alternativ til at kunne følge smitten i samfundet både på landsplan og regionalt, siger Steen Ethelberg.

Vores afføring afslører, om vi har været inficeret med coronavirus, og på den måde kan man monitorere smittetrykket.

Instituttet iværksatte de første forsøg med overvågningen sidste år, og erfaringerne er gode.

Det fungerer ved, at der tre gange om ugen bliver taget prøver fra flere end 200 rensningsanlæg landet over.

- I sidste uge kunne vi for eksempel se, at kurverne over coronavirus i spildevand, som ellers kun er gået op og op, begyndte at vende på Sjælland.

- Det tyder på og understøtter en vurdering af, at smitten har toppet i København og omegnskommunerne. Mens man af spildevandsprøverne fra Jylland – specielt uden for Aarhus – kan se, at kurverne over coronavirus i spildevand stadig stiger.

Mens man altså kan følge, om smittetrykket går op eller ned i forskellige dele af landet, er der også grænser for, hvad overvågningen kan vise:

- Man får gennemsnitsmålinger om borgere i en by, og man kan ikke se, hvem der bærer smitten. Derudover er der en vis variation i, hvor meget virus der udskilles via afføringen, siger seniorforskeren.

Selv om covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, er det ifølge Steen Ethelberg vigtigt at have føling med, hvordan virusset udvikler sig.

- Vi overvåger jo alle smitsomme sygdomme i Danmark og får vigtig viden af den overvågning. Så selv om det går godt i en periode, ved vi erfaringsmæssigt, at det pludselig kan ændre sig.

- Man kan forestille sig nye smitsomme varianter, og eventuelt en ny bølge, når det bliver efterår og vinter. Det vil vi gerne holde øje med, så vi er i stand til at reagere, hvis det begynder at udvikle sig i en forkert retning.

