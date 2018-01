EU-kommissær for krisestyring: Når naturen raser, skal EU stå sammen

”EU skal passe bedre på sine borgere,” lyder det fra EU-Kommissionen. Kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, er på rundrejse for at promovere et forslag om et fælleseuropæisk katastrofeberedskab, der skal tage hånd om oversvømmelser, skovbrande og jordskælv

Da stormen Bodil ramte Danmark i december 2013, overvejede myndighederne at bede om hjælp fra vores nabolande til at klare de mange oversvømmelser, men det blev dog ikke nødvendigt. I fremtiden vil man i den slags katastrofesituationer muligvis kunne trække på en reserve i EU-regi, kaldet RescEU (ordspil med det engelske ord rescue – der betyder redning – hvor der er byttet om på de to sidste bogstaver).