Når statsministeren styrer valgkampen

Danske statsministre kan planlægge og styre valgkampe på måder, som andre landes regeringsledere misunder dem. Den mulighed benytter Lars Løkke Rasmussen (V) sig netop nu af, skriver professor i statskundskab Tim Knudsen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fører nu valgkamp i næsthøjeste gear. Siden sommerferien er det væltet frem med foreløbig 18 reformplaner. Vi har også set en kostbar annoncekampagne med store to-sidesannoncer om alt det gode, regeringen har gjort og vil gøre. Det udelukker ikke, at der er mange måneder til valgdagen. Venstre har nemlig analyseret de seneste valg. Konklusionen blev, at Venstre klarer sig bedst, hvis valgkampen er lang.

Danske statsministre har magt til at bestemme valgdatoen. Det misunder regeringsledere i mange andre lande dem. Enten fordi de har faste valgperioder, eller fordi parlamentet skal vedtage at udskrive valg.

Den danske statsminister kan derimod overrumple andre partier ved at udskrive valg efter, at han gennem længere tid har oprustet sit eget apparat til kampen. Statsministeren kan også forsøge at ramme det tidspunkt for valg, som er bedst i forhold til hans opinionstal, og han kan udskyde ubehagelige beslutninger til efter et valg. Eksempelvis er regeringens klimaplaner blevet kritiseret for at udskyde ubehagelige spørgsmål om landbruget, industrien og finansieringen af planerne til efter et valg.

Det er historisk set nyt, at Venstre har fordel af en lang valgkamp. I årtier var det et dogme, at det havde Socialdemokratiet. Statsminister H.C. Hansen (S) varslede derfor allerede i januar 1957, at der skulle holdes forårsvalg, selvom han kunne vente med det til september. Socialdemokraterne brugte ellers ikke forårsvalg, fordi vinterarbejdsløshed normalt gavnede kommunisterne. Og så tidligt som den 12. februar 1957 meddeltes det officielt, at valget ville blive afholdt den 14.maj 1957. H.C. Hansen ville give det store socialdemokratiske parti god tid til valgkampen. Det lange varsel gav også ministrene tid til at overveje initiativer til vælgernes behag.

Dengang havde Socialdemokratiet hundredtusinder af medlemmer, som kunne yde et stort agitationsarbejde i deres fritid. Borgerlige statsministre talte om en socialdemokratisk valgmaskine, støttet af LO, som de frygtede, hvis den fik tid til at komme i omdrejninger. Derfor ville de have korte valgkampe. I 1974 udskrev Poul Hartling (V) den 5. december valg efter første behandling af en helhedsplan, som mere var et valgoplæg end et forligsoplæg. Valget skulle finde sted den 9. januar 1975. Det ville gøre det svært for socialdemokraterne at få deres valgmaskine i gang før i sidste øjeblik. Valgkampen blev afkortet af juletiden og den politisk meget døde tid mellem jul og nytår. Venstre fordoblede sit medlemstal i Folketinget til hele 42 mandater. Desværre for Hartling gik hans støttepartier tilbage, og nogle uger senere trådte han tilbage som statsminister.