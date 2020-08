Nabokommuner vil hjælpe nødstedte Ringsted med coronasmittede

Ringsted Kommune mangler isolationspladser til coronasmittede. Men Faxe, Sorø og Lejre vil gerne hjælpe.

I Ringsted er der så mange coronasmittede, at kommunen har bedt nabokommuner om hjælp til at sørge for isolationspladser.

Og nabokommunerne Sorø og Faxe melder sig klar til at give en hjælpende hånd.

- Vi er vant til herude på Sydøstsjælland at hjælpe hinanden, når det gælder, så det er en henvendelse, vi ser positivt på.

- Det er en relativt ny henvendelse, der først kom i går. Så vi er i gang med at undersøge, hvor mange pladser vi kan spille ind med, siger borgmester i Faxe Kommune Ole Vive (V).

I forvejen har Lejre Kommune taget imod fem-seks coronasmittede fra Ringsted. Her er de i selvisolation på vandrehjem, hoteller og feriecentre.

Ringsted er blevet Danmarks nye smittecentrum, efter at mindst 79 ansatte på Danish Crowns slagteri i byen har fået konstateret coronavirus.

Mange af de ansatte, der er blevet smittet, kommer ifølge Danish Crown fra Polen og andre østlande.

De bor ofte under forhold, hvor det er svært at isolere sig selv i 14 dage, hvis de bliver smittet med coronavirus. Ringsteds eget beredskab har ikke nok isolationspladser til det aktuelle behov.

Ringsteds kapacitet er to pladser, hvilket kommunen arbejder på at udvide. Men på den korte bane søger den altså hjælp fra nabokommunerne.

Sorøs borgmester, Gert Jørgensen (K), siger, at også Sorø Kommune gerne vil hjælpe Ringsted.

- Vi vil selvfølgelig gerne imødekomme den udfordring, Ringsted Kommune er kommet i. Og vi har en god og konstruktiv dialog om at stille vores isolationspladser til rådighed for Ringsted Kommune, siger han.

Han oplyser, at der på et lokalt hotel kan være 10-15 pladser. Men Ringsted Kommune må selv forhandle en aftale med hotellet på plads.

De coronasmittede i isolation skal holde sig indenfor og væk fra andre i 14 dage, indtil det er sikkert, at de ikke kan smitte andre længere.

Tirsdag morgen er et lokalt coronatestcenter åbnet i Ringsted Kommune. Det skal sikre, at testkapaciteten i byen forhøjes markant.

/ritzau/