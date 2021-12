Nære kontakter kan i særlige tilfælde gå på arbejde

I nye retningslinjer åbnes der for, at ansatte i kritiske funktioner, som burde være isoleret, kan arbejde.

Da Sundhedsstyrelsen mandag fremlagde et nyt sæt retningslinjer for, hvornår man er nær kontakt, blev der i dem åbnet for, at man som ansat i en kritisk funktion kan møde på arbejde, selv om man burde være i isolation.

Det skriver Jyllands-Posten.

- På grund af muligheden for et meget stort antal isolerede nære kontakter kan der opstå behov for at undtage isolation for personale, der varetager kritiske funktioner i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren, står der i retningslinjerne.

- Det vil bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering fra arbejdsgivers side og vil udelukkende være i helt særlige tilfælde, hvor det ellers vil medføre ophør af driften af en afdeling med videre, og fraværet ikke kan dækkes ad anden vej.

- Det er en forudsætning, at medarbejderen testes dagligt med hurtigtest/selv-test, umiddelbart inden arbejdet påbegyndes, lyder det videre.

De nye retningslinjer gælder, uanset hvilken variant en person er smittet med. En nær kontakt defineres nu kun som dem, der er udsat for coronasmitte i hjemmet. De skal gå i selvisolation og testes på fjerde- og sjettedagen.

Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, erkender, at med de nye regler, kan der være en risiko for, at en ansat tager smitte med ind på eksempelvis et plejehjem.

- Vores kontaktopsporingsprogram er ikke et program, der kan inddæmme al smitte. Det er et program, hvor vi forsøger at finde balance mellem at sikre mest mulig forebyggelse af smitte, bryde flest mulige smittekæder, samtidig med at vi opretholder de kritiske funktioner i vores samfund, siger Helene Probst til Jyllands-Posten.

Hun understreger, at det kun er i nødsituationer, at scenariet, hvor en nær kontakt møder på arbejde, kan ske.

- Vi risikerer jo også meget alvorlige konsekvenser for de ældre, for patienterne og for de sårbare, hvis vi ikke kan yde den nødvendige pleje eller behandling.

Hos fagforbundet Foa ser man retningslinjerne som "meget bekymrende".

- Det er noget, vi helst ikke ser, man vil benytte sig af. Det kan altså være rigtig svært at holde afstand til den smittede i ens husstand, så risikerer man jo at tage smitten med på arbejde, siger sektorformand Torben Klitmøller Hollmann til avisen.

Personer, som har fået et tredje stik med en coronavaccine, behøver ikke gå i isolation som nær kontakt. De kan i stedet blive testet på fjerde- og sjettedagen.

Har man været smittet inden for 12 uger, er man undtaget fra både isolation og test.

/ritzau/