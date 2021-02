Nære kontakter til smittede med B117 kan forkorte isolationen

Man behøver ikke isolation i 14 dage, hvis man har været tæt på smittet med britisk variant. Det halve er nok.

Hvis man er nær kontakt til en smittet med den britiske coronavariant - også kendt som B117 - behøver man ikke længere at gå 14 dage i isolation.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

Man kan i stedet nøjes med at følge de normale retningslinjer for nære kontakter.

Her skal man gå i isolation, som kan ophæves, når man er testet negativ to gange - fire og seks dage efter kontakten med den smittede.

Det betyder typisk, at man vil kunne ophæve isolation efter en uge, når der er kommet svar på test nummer to.

Man betragtes som nær kontakt, hvis man har været inden for to meters afstand med en smittet i mindst 15 minutter.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke noget, som tyder på, at den britiske variant har en længere smitteperiode end de gængse varianter.

De 14 dages selvisolation blev indført som et forsigtighedsprincip 19. januar, men det bortfalder altså nu.

- Det er afgørende for at sikre mest mulig forebyggelse af smitte, at programmet finder den rette balance mellem smitteinddæmning og den praktiske mulighed for at efterleve programmet, siger Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Jo, mere omfattende og indgribende et kontaktopsporingsprogram er, jo sværere er det at efterleve - særligt gennem længere tid, siger hun.

Sundhedsstyrelsen understreger dog, at man bør være ekstra opmærksom på at følge de generelle anbefalinger om coronavirus.

/ritzau/