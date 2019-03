Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 9 milliarder til sundhedsreform

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 9 milliarder kroner over seks år til sundhedsreformen.

Oprindeligt havde regeringen afsat seks milliarder kroner til opbygningen af en ny struktur i sundhedsvæsnet.

Men i den aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti om en ny sundhedsreform, er den såkaldte Nærhedsfond vokset til 8,5 milliarder kroner.

Derudover afsættes knap en halv milliard kroner til bedre patientrettigheder og til flere hænder i sygehusvæsnet.

Det erfarer Ritzau.

Dansk Folkeparti har i forhandlingerne peget på, at seks milliarder efter partiets opfattelse ikke ville række til det nære sundhedstilbud, som man ønsker.

Derfor har partiet presset på for at øge beløbets størrelse og har også anvist måder til at finde den nødvendige finansiering.

Blandt andet har DF foreslået at hæve afgiften på cigaretter, men det har regeringspartiet Liberal Alliance været modstander af.

I stedet har man blandt andet fundet 1,5 milliarder kroner på beskæftigelses- og integrationsområdet.

Som følge af den lavere tilstrømning af asylansøgere og den faldende ledighed vurderer partierne, at man kan årligt kan spare 250 millioner kroner i perioden på de to områder.

Nærhedsfonden skal blandt andet bruges på at bygge nye sundhedshuse og styrke akutberedskabet.

Der er også afsat penge til at uddanne sundhedspersonale, så deres kompetencer passer bedre til den nye struktur.

Lige nu er der flertal for sundhedsaftalen i Folketinget, men den kan ikke føres ud i livet, inden der senest 17. juni skal afholdes folketingsvalg.

Derfor skal partierne også have flertal efter valget, hvis ændringerne skal gennemføres.

