Næste fase i kampen for minimumsnormeringer går i gang

Med finansloven for 2020 blev rød blok enig om, at lovbundne minimumsnormeringer skal indfases senest i 2025.

Tirsdag begynder forhandlingerne om, hvordan de lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver skal skrues sammen.

Hos formand for pædagogernes fagforening (Bupl) Elisa Rimpler er forventningerne store.

- Det er nu, regeringen skal vise, at der er hold i løfterne til de mange tusinde børn og forældre i hele landet, som har været på gaden for at kræve, at der bliver sat en stopper for besparelserne og skruet op for antallet af pædagoger i daginstitutionerne. Og det haster, siger hun i en pressemeddelelse.

Netop minimumsnormeringer var et af de vigtige temaer i forbindelse med sidste års folketingsvalg.

Med finansloven for 2020 blev S-regeringen og støttepartierne enige om, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer senest i 2025.

Det betyder, at der skal være en voksen per tre vuggestuebørn, mens der skal være en voksen per seks børnehavebørn.

Men den endelige model er altså ikke på plads, og støttepartierne har forskellige ønsker til, hvordan den skal se ud.

/ritzau/