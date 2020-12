Næstekærligheden skal tilbage til folkekirken, Tesfaye vil se nærmere på muslimske indvandrere, og amerikanere dør af mere end bare corona

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Tænk, at en lastbil kan medføre så meget håb. Og få så meget opmærksomhed.

I går kørte den ud af pakhuset i delstaten Michigan i USA og var ladet med landets første vacciner mod covid-19. Indtil videre er næsten 300.000 amerikanere døde med coronavirus, og de første forsendelser af vaccinerne skal gives til sundhedsfagligt personale og til plejehjem.

At USA med sine cirka 330 millioner indbyggere nu har godkendt vaccinen fra Pfizer og Biontech, må siges at lægge et stort pres på produktionen. Selskaberne har meddelt, at de vil producere 1,3 milliarder doser af vaccinen næste år. Vaccinerne er allerede blevet godkendt i fem andre lande og forventes også at blive det for EU's 450 millioner borgere inden nytåret.

Efter planen betyder det, at de første danskere kan blive vaccineret til januar. Og det er gode nyheder for os herhjemme, for søndag blev rekordmange testet positive for corona. Og på landets hospitaler giver det travlhed i sådan en grad, at de ansatte vil have stoppet ikke-akutte behandlinger. Det siger flere fagforbund, der organiserer blandt andet læger og sygeplejersker, til Politiken.

Det er ikke kun corona, der slår ihjel i USA

Bliver vi lidt i USA, kan New York Times fortælle, at 2020 har været særdeles dødelig for amerikanerne. Mindst 356.000 flere er døde i år end normalt af blandt andet diabetes, Alzheimers og forhøjet blodtryk. Det tyder på, at mange amerikanere dør indirekte af pandemien på grund af et overbelastet sundhedssystem, skriver avisen.

Landet oplever samtidig en af sine største økonomiske kriser i en tid med høje medicinpriser, og det store langvarige økonomiske pres på familier kan også være medvirkende til flere dødsfald blandt personer med kroniske sygdomme.

"Mange ender med at skulle vælge mellem deres medicin eller taget over deres hoved," siger Steven Woolf, direktør for Center on Society and Health hos Virginia Commonwealth University.

Inger Støjbergs politiske fremtid afgøres

Tilbage i Danmark er der en anden, der måske også er i krise - omend af lidt andre grunde. Omkring klokken 10.00 vil Instrukskommissionen aflevere sin delberetning om Inger Støjbergs (V) ulovlige tvangsadskillelser af asylpar til justistsministeren. Hvis kommissionen konkluderer, at Inger Støjberg trods juridiske advarsler løj for Folketinget og fik asylparrene adskilt, kan hun havne i Rigsretten. Og det er kun sket to gange de seneste 100 år i dansk politiks historie - senest i 1993 i forbindelse med tamilsagen.

Tesfaye vil se nærmere på udvalgte indvandrergrupper

Fra én dansk udlændingeministers indvandrerpolitik til en andens. Nuværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil til at undersøge indvandrere med særligt muslimsk baggrund lidt mere grundigt. For der er flere kriminelle og arbejdsløse blandt personer i Danmark med mellemøstlig og nordafrikansk baggrund end blandt øvrige indvandrere, sagde ministeren til Berlingske i weekenden. Formålet er at skabe basis for en mere kvalificeret debat med gennemskuelig og "ærlig" data, forklarede ministeren.

Når julen i år er den sidste, man får

På Anker Fjord Hospice i Hvide Sande er julen for mange den sidste. Derfor får besøgsrestriktioner, forsamlingsforbud og hygiejneregler ikke lov at spænde ben for den - julen skal fejres trods corona. 68-årige Lillian Jørgensen er indlagt sammen med sin mand, Willy på 83 år, som har kræft. Hun nyder julehyggen fra personalet, men selve juleaften tilhører en fremtid, hun endnu ikke kan overskue.

”Det har jeg ingen forventninger til, jeg er bare glad for, at vi har fået lov at komme herud, hvor andre hjælper med at bære byrden, og hvor jeg kan tale om den frustration, det er at være pårørende til en døende. Det er et privilegium,” siger hun til Kristeligt Dagblad.

Kunne ny ledelse få næstekærligheden tilbage til folkekirken?

I den modsatte ende af landet ser Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen mod fremtiden. Måske er det tid til forandring, siger han til Weekendavisen. Og her taler han specifikt om ledelsesstrukturen i folkekirken.

”Den nuværende model tager ikke højde for virkeligheden, hvor mennesker med mange holdninger og meget stærke meninger skal mødes om et samarbejde,” siger han.

Det er blandt andet sager som den i Aalholm kirke, der nævnes i artiklen. Her blev situationen på grund af chikane så kritisk, at Peter Skov-Jakobsen valgte at lukke kirken. Og i Helligåndskirken i København har menighedsrådsmedlem Charlotte Biil oplevet lignende problemer.

”I stedet for at vise hinanden respekt og skabe en kirke for alle prøver vi med magt at styre hinanden. Det er, som om næstekærligheden er blevet væk,” siger hun.

Seriemorderens bud på paradis

Og nu til noget helt andet. Tilbage i USA har man efter 51 år angiveligt løst koden og oversat ét af den berygtede Zodiac-morders breve.

Zodiac-morderen var aktiv i San Francisco fra 1968-1969, hvor han dræbte mindst fem personer, mens han hånede efterforskere og resten af landet ved at sende breve, ofte skrevet i koder, til landets aviser. De kodede breve har været genstand for stor spekulation og fascination lige siden, og enkelte af dem er i forvejen blevet "knækket" og oversat, men altså ikke denne – før nu.

Det, som folk på platforme som Twitter umiddelbart har bidt fast i, er dog ikke koderne eller selve indholdet i morderens besked, men i stedet at det har taget så lang tid at afkode brevet, fordi afsenderen åbenbart ikke kunne stave så godt. Især viser oversættelsen af brevet, at det engelske ord for ’paradis’ voldte morderen retstavningsproblemer og blev til paradice i stedet for paradise.

Det kan man jo så tolke, som man vil.

God mandag.

