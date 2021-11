Næsten 30.000 personer har søgt Arne-pension siden august

Af 30.000 ansøgere er 22.000 indtil videre imødekommet helt eller delvist, viser status for pensionsordning.

Siden 1. august har 29.893 borgere søgt om at komme på den nye ordning om tidlig pension.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, der gør status, fire måneder efter der blev åbnet for ansøgninger.

Ordningen kaldes også Arne-pensionen - opkaldt efter bryggeriarbejderen Arne Juhl, der lagde ansigt til Socialdemokratiets kampagne for tidlig tilbagetrækning.

Tallene viser, at omkring 10.500 personer har fået den maksimalt mulige ret til at gå tre år tidligere på pension.

Over 11.500 personer har fået ret til et eller to år på tidlig pension.

Samlet set har 22.000 personer indtil videre således fået mulighed for at komme med under ordningen og sige farvel til arbejdsmarkedet fra nytår.

- Jeg er glad for, at ordningen har fået 30.000 ansøgere. Det fortæller mig, at ordningen er nødvendig, siger fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) i en kommentar.

- Da det er en helt ny ordning, så er det ufattelig svært at spå om, hvor mange der vælger at gøre brug af deres ret og går fra 1. januar. Men der er intet ved de aktuelle tal, der gør mig bekymret, lyder det.

Der er stadig muligheder for dem, der ikke er imødekommet helt eller delvist.

Godt 14.500 har mulighed for at komme med yderligere dokumentation, der kan give dem ret til tidlig pension eller til at få flere år på ydelsen, end de først blev tildelt.

Spørgsmål: Siger det noget om, at dokumentationskravene er for vanskelige?

- Langt de fleste opnår deres ret hurtigt og effektivt, og det er jeg meget tilfreds med. Vi følger hele tiden situationen nøje, og derfor har vi for eksempel sikret ekstra ressourcer til Rigsarkivet, så de personer, der ikke har dokumentation nok, hurtig kan få svar.

- Når vi kender tallene for hvor mange der gør brug af deres ret, så vil vi selvfølgelig vurdere situationen der, siger Mattias Tesfaye.

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, mener, at ordningen er en tiltrængt hjælp til de mest nedslidte.

- Det glæder mig, at så mange mennesker nu kan blive hjulpet til en tidligere tilbagetrækning - for de har brug for det. Det er personer, som har slidt og slæbt gennem lange arbejdsliv, og nu kan de ikke mere, siger hun i en kommentar.

Aftalen om ret til tidlig pension kom på plads i efteråret 2020 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

Det er længden på arbejdslivet, som afgør, om man kan få tidlig pension.

Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen. Mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

