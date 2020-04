Næsten 5000 er nu registreret smittet med corona

Mens antallet af coronasmittede stiger, er der også en stigning i antallet af test. Mere end 51.000 er testet.

Næsten 5000 personer er nu blevet testet positive for coronavirus.

Tirsdag formiddag viser tal fra Statens Serum Institut, at i alt 4978 personer er bekræftet smittet med virusset.

Det er en stigning på 297 i forhold til seneste opgørelse fra mandag.

Også antallet af test er stigende. Tirsdag er 51.544 personer blevet testet for virusset. Det er 4204 flere sammenlignet med seneste opgørelse fra mandag.

Langt fra alle med symptomer bliver testet, og derfor formodes der også at være et stort mørketal i forhold til coronasmittede.

Tallene fra Statens Serum Institut dækker over personer fra Danmark såvel som Færøerne og Grønland.

Mens der tirsdag formiddag er kommet nye tal for antallet af smittede og antallet af test, er der endnu ikke kommet nye tal for antallet af coronarelaterede dødsfald og antallet af raskmeldte.

Mandag viste de seneste tal, at i alt 1378 personer er blevet erklæret raske efter et forløb med coronavirus.

En person bliver først raskmeldt to uger efter den positive test, hvilket betyder, at der er noget forsinkelse i dette tal.

Andre tal viste mandag, at der indtil videre er registreret 187 dødsfald hos patienter, som har været smittet med coronavirus. Denne opgørelse består af personer, der er døde, inden for 30 dage efter at de har fået påvist coronavirus.

Mange af de døde har i forvejen lidt af alvorlige sygdomme, og det kan derfor ikke siges med sikkerhed, om coronavirusset har været dødsårsagen.

Mandag var 503 personer indlagt med coronavirus på et af landets hospitaler. Det var femte dag på stribe med et fald i antallet af indlæggelser.

Foreløbigt toppede antallet 1. april med 535 personer indlagt.

Det er især antallet af indlæggelser, som sundhedsmyndighederne følger tæt, da man vil forhindre et kollaps i sundhedsvæsenet.

Danmark havde det første bekræftede smittetilfælde 27. februar. Det var en medarbejder på TV2 News, der var blevet smittet under en ferie i Norditalien.

Siden er antallet af smittede øget dag for dag.

/ritzau/