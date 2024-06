Næsten hver anden dansker er på hospitalet hvert år

Næsten hver anden dansker er forbi hospitalet hvert år til undersøgelse, kontrol eller behandling.

Det viser en undersøgelse fra magasinet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening (KL).

Tallene viser, at 47 procent af danskerne i løbet af 2022 var i kontakt med et hospital. Det tal var 38 procent for tyve år siden.

Samlet set blev hospitalerne besøgt 11,9 millioner gange i 2022. Det er en stigning på mere end 50 procent i forhold til 2002, hvor tallet var 7,3 millioner hospitalsophold.

Artiklen fortsætter under annoncen

En del af svaret bag er sundhedsvæsenets nye diagnostiske muligheder, hvor der generelt er langt flere undersøgelser af patienter på hospitalerne end for tyve år siden.

Udviklingen er dog gået en smule over gevind. Det siger Søren Thorgaard Skou, der er professor i træning og sundhed ved Syddansk Universitet.

- Langt de fleste tilfælde burde håndteres i den primære sektor hos egen læge, fysioterapeuter og kiropraktorer, men vi ser rigtig mange, som bliver henvist til billeddiagnostik og undersøgelse på et hospital, siger professoren til magasinet Momentum.

- Nogle af dem er kandidater til behandling på hospitalet, men der er også rigtig mange, der bliver sendt hjem igen, fordi de ikke har brug for en operation endnu. Og det er jo spild af tid og ressourcer, siger Søren Thorgaard Skou.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sidste ende kan de mange besøgende på hospitalerne koste de patienter, der har brug for behandling.

Derfor skal udviklingen i mængden af hospitalsbesøg give anledning til at gentænke sundhedsvæsenet, mener Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

- Vi bombarderer jo hospitalerne med henvisninger, og det vil ende med, at de patienter, der har brug for hospitalsbehandling, ikke kan få den eller skal vente meget længe, fordi ressourcerne bliver brugt på patienter, der kunne være håndteret i den primære sektor, siger Mette Bryde Lind.

/ritzau/