Næsten hver femte går i en fri grundskole, mens flere vælger folkeskolen fra

Allerede da Anja Holm Nordvang og hendes mand købte hus i Brøndby Strand på Københavns Vestegn, vidste de godt, at deres kommende børn ikke skulle gå på den lokale folkeskole, som havde et blakket ry.

Da de fik børn, fik de dem tidligt skrevet op til en privatskole i Ishøj i stedet, men håbede faktisk i virkeligheden på, at børnene kunne komme til at gå på en folkeskole i et andet skoledistrikt. Det kunne dog ikke lade sig gøre og derfor begyndte deres datter i 0. klasse på privatskolen, og om to år begynder deres søn der også.