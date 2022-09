Næsten hver femte skoleelev går i fri- eller privatskole

Der er elevtab i de offentlige folkeskoler, og næsten hver femte af landets skoleelever går nu i enten en friskole eller en privatskole.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Helt præcist er det 19 procent af de danske skoleelever, som går på en fri- eller privatskole. Det er en stigning på fem procent fra de 14 procent, som i 2009 gik på en fri- eller privatskole, skriver avisen.

Forsknings- og udviklingschef ved VIA University College Andreas Rasch-Christensen siger til Kristeligt Dagblad, at der er en stigende tendens til, at flere vælger folkeskolen fra, allerede inden børnene er startet i børnehaveklasse.

- Tidligere sendte man i højere grad sine børn i folkeskolen og tog først derefter et valg om at sende dem i en fri grundskole.

- Der er nu flere, som tilvælger de frie grundskoler eller fravælger folkeskolen – afhængigt af, hvordan man vil formulere det – uden først at have stiftet bekendtskab med folkeskolen, siger han til avisen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske folkeskoler fra 2009 til 2021 er gået fra en samlet elevbefolkning på 577.620 til 509.042. Det svarer til et fald på 11,9 procent - eller mere end hver tiende elev.

Også i antallet af folkeskoler er der sket et markant fald i samme periode. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

I 2009 var der 1263 danske folkeskoler. Det tal er imidlertid skrumpet til 1070 i 2021. Det svarer til, at 15,3 procent af skolerne er lukket. I samme periode er antallet af fri- og privatskoler vokset fra 504 til 550.

