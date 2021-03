Næsten hver tredje Politiken-ansat har haft uønsket seksuelle oplevelser

Medarbejdere føler sig forskelsbehandlet på løn. Vi har svigtet yngre ansatte, siger chefredaktøren.

29 procent af Politikens medarbejdere har oplevet uønskede verbale eller fysiske seksuelle oplevelser inden for de sidste tre år.

Det viser en undersøgelse af uønskede seksuelle oplevelser og forskelsbehandling på Politiken, som Kvinfo har lavet for avisen.

Undersøgelsen startede i september efter støttebrevet til Sofie Linde på avisens forside. Der er svar fra 459 nuværende og tidligere medarbejdere, og de er blevet bedt om kun at forholde sig til de seneste tre år.

- Undersøgelsens konklusioner bekræfter den fornemmelse, vi har haft om, at vi har problemer i forhold til hverdagssexisme med dårlige jokes og platte bemærkninger. Og den identificerer også en problematisk festkultur, siger chefredaktør på Politiken Christian Jensen til avisen selv.

Det er især yngre medarbejdere, der har haft uønsket seksuelle oplevelser. Christian Jensen kalder det "et stort svigt fra vores side".

I undersøgelsen er der dog ingen, der har følt sig presset eller truet til seksuelle ydelser.

Til gengæld ved 47 procent ikke, hvordan arbejdspladsen håndterer sager om uønskede seksuelle oplevelser.

Tillidsrepræsentant for avisens journalister Pernille Mac Dalland er "overrasket" over omfanget, som undersøgelsen viser.

- Jeg synes, at det er smadderærgerligt, at vi har et miljø, hvor vi har problemer med tonen. At den bliver for grov. Jeg har været ret overrasket over at høre, at nogle af mine kolleger opfører sig sådan, siger Pernille Mac Dalland.

Undersøgelsen viser også, at mange medarbejdere har peget på, at Politiken forskelsbehandler på løn mellem mænd og kvinder.

Kvinderne på Politikens redaktioner får i gennemsnit 1765 kroner mindre i løn hver måned end mændene, og tallet er steget fra 1211 kroner i 2019, skriver avisen.

Det punkt vil ledelsen "forholde sig til anderledes fremover".

- Vi fik et meget klart signal fra ledelsen om, at de har hørt, at spørgsmålet om ligeløn fylder rigtig meget. Så der regner vi med, at der sker noget på det felt nu, siger Pernille Mac Dalland.

Spørgsmål: Er I trygge ved, at den nuværende ledelse kan løse de her problemer med både uønskede seksuelle oplevelser og forskelsbehandling?

- Jeg tror ikke, at det er løst i morgen eller til efteråret. Men jeg opfatter, at de tager det virkelig alvorligt, og de går meget engageret ind i det her og gerne vil ændre på tingenes tilstand.

I januar gav Politikens ledelse advarsler til fem mandlige medarbejdere for grænseoverskridende og krænkende adfærd. De advarsler har dog ingen sammenhæng med undersøgelsen.

/ritzau/