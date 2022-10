Næsten ingen mænd er sygeplejerske: Fagforening peger på lønnen

Det vækker næppe undren, at sygeplejefaget ses som et kvindefag. Dansk Sygeplejeråd (DSR) oplyser, at 96 procent af landets sygeplejersker er kvinder og efterlader altså svindende fire procent mænd.

Anden næstforkvinde i DSR Dorthe Boe Danbjørg peger på, at det i høj grad handler om løn - og ligeløn.

- Nej, vi har ikke ligeløn i Danmark. Lønnen er et stort problem, og der er forskel på mandsdominerede og kvindedominerede fag.

- Når unge mænd vælger uddannelse, kigger de i særlig grad på løn, og om det er et kvindefag, siger hun.

De nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i sidste kvartal af 2021 var ansat 35.510 sygeplejersker i det offentlige på fuld tid.

Danmark står ifølge en undersøgelse fra Damvad Analytics til at mangle 8200 sygeplejersker i 2030.

Derfor mener Dorthe Boe Danbjørg, at politikerne skal sætte ord bag handling i en valgkamp, hvor der tales om løn- og arbejdsvilkår.

- Det er vigtigt, at vi får åbnet det kønsopdelte arbejdsmarked. Vi kan se, at unge mænd ikke vil vælge kvindefag, fordi de er bange for, at der bliver set ned på dem.

- Politikerne skal hæve sygeplejerskernes løn og turde flytte ressourcer til sygeplejerskerne, siger hun.

Dorte Boe Danbjørg bakkes op af Jo Krøjer, der er lektor i køn og arbejdsliv på Roskilde Universitet.

- Sygeplejefaget fremstilles og opfattes i høj grad feminint, og på den måde bliver det også ekstra kontroversielt for unge mænd at se det som et relevant uddannelses - og karrierevalg, fordi det kan virke truende på deres maskulinitet, siger hun.

Hun giver Dorthe Boe Danbjørg ret i, at løn er vigtigt for mænd.

- Langt hen ad vejen opfatter vi stadig mænd som dem, der har størstedelen af ansvaret for at forsørge.

- Hvis man hæver lønnen for sygeplejersker, vil det øge sandsynligheden for, at det ville blive opfattet som et attraktivt fag for flere mænd, siger Jo Krøyer.

Hun peger dog på, at der stadig vil være nogle hindringer for at få flere mænd ind i faget.

- Der vil selvfølgelig stadig være nogle kulturelle barrierer. Og lige nu er det også en barriere, at der er virkelig stor efterspørgsel på arbejdskraft i de fleste mandedominerede fag, hvor lønnen er højere.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Tænketanken DEA er mandlige gymnasieelever en anelse mere tilbøjelige end kvindelige gymnasielever til at vælge uddannelser med en forventet løn på 60.000 kroner.

I 2021 nedlagde 4750 sygeplejersker arbejdet i to måneder i protest mod lønninger. Strejken endte med et regeringsindgreb, der ikke førte til højere løn.

/ritzau/