Næsten ingen søger asyl i Danmark længere. Alligevel afviser samtlige partier i blå blok at tage kvoteflygtninge

Trods asyltal tæt på nul mener ingen partier i blå blok, at Danmark bør tage imod nye kvoteflygtninge. I valgkampen sagde Venstres daværende formand ellers, at Danmark var ”tæt på” igen at kunne tage kvoteflygtninge, ligesom Konservative før har talt varmt om ordingen

Lars Løkke Rasmussen (V) var ikke i tvivl. Da han under valgkampen åbnede for, at Danmark igen skulle tage imod kvoteflygtninge, blev han på et pressemøde spurgt, hvornår det i så fald skulle ske.

”Jeg kan ikke garantere, at det allerede bliver i år. Men vi er tæt på,” lød svaret.

En del vand er som bekendt løbet under broen, og Lars Løkke Rasmussens rolle i dansk politik decimeret. Det samme ser hans holdning til kvoteflygtninge ud til at være. I går kunne Kristeligt Dagblad på baggrund af nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fortælle, at kun 38 flygtninge har søgt spontan asyl siden coronakrisens udbrud. Også før coronakrisen var tilstrømningen til Danmark lav, og foreløbigt har kun 295 personer søgt asyl i 2020.

Løkkes argument under valgkampen var, at når den spontane asyltilstrømning var under kontrol – altså tilstrømningen fra dem, der selv rejser til Danmark – kunne man igen modtage kvoteflygtninge gennem FN-systemet. Alligevel ønsker ingen partier i blå blok i dag, at Danmark for tiden skal tage imod kvoteflygtninge.

”Lige nu er tallet lavt på en kunstig baggrund (coronakrisen, red). Vi skal først tage kvoteflygtninge, når der er styr på tilstrømningen – og når flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet over en længere periode er god nok. Der er vi ikke,” siger Mads Fuglede, udlændingeordfører i Venstre.

Hvor god er ’god nok’ hvad angår erhvervsfrekvensen, før V igen vil tage imod kvoteflygtninge?

”Den måtte gerne nærme sig en dansk erhvervsfrekvens. Vi fik flygtningekvinders erhvervsfrekvens op med mere end 100 procent, da vi havde regeringsmagten. Hvis man i en længere periode gør den slags fremskridt, vil vi meget gerne kigge på at tage kvoteflygtninge.”

Lars Løkke Rasmussen sagde i valgkampen, at man ifølge Venstre var ’tæt på’ at kunne tage imod kvoteflygtning. Siden har asyltallet været meget lavt, og I vil stadig ikke. Tog han munden for fuld?

”Nej, vi er tæt på. Hvis man kan få erhvervsfrekvensen op efter coronakrisen, og den udvikling fortsætter, så bakker Venstre op,” siger Mads Fuglede.

Kvoteflygtninge er en særlig sårbar gruppe flygtninge, som FN fordeler gennem sin flygtningeprogram UNCHR.

Historisk set har Danmark hver år siden 1978 taget imod kvoteflygtninge indtil 2016, hvor daværende Inger Støjberg (V) lukkede for ordningen.

S-regeringen lempede efter pres fra støttepartierne på tilstrømningen for kvoteflygtninge efter valget og har i finansloven afsat penge til at tage imod 500 allerede i år. I slutningen af februar kom de første 16 ”særligt behandlingskrævende” syriske og statsløse kvoteflygtninge til Danmark.

Ifølge Konservative er det dog ”for tidligt at tage imod kvoteflygtninge igen,” siger udlændingeordfører Marcus Knuth.

I 2016 kritiserede K-formand Søren Pape Poulsen ellers den daværende Venstre-regering for at sløjfe ordningen.

Sidste år var antallet af asylansøgere på sit laveste niveau i 11 år. Og i månederne inden coronakrisen var antallet også meget lavt. Hvornår er tallet lavt nok for De Konservative?

”Jeg vil ikke sætte et tal på. Det kræver også, at der kommer styr på integrationen af den enorme mængde asylansøgere, der er kommet til Danmark siden flygtningekrisen.”

Hvad betyder det konkret, at der kommer styr på integrationen? Det lyder som en parameter, der kan være elastik i metermål.

”Det er et helhedsbillede. Konservative har hele tiden sagt, at vi som udgangspunkt er meget positive over for kvoteflygtningesystemet, men tingene skal bare kunne hænge sammen,” siger Marcus Knuth.

Ifølge ham er partiet dog mere åbne for at tage mod kvoteflygtninge, såfremt det drejer sig om forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter.

Hos Liberal Alliance kalder Henrik Dahl kvoteflygtningeordningen for ”en tombola”, som partiet er ”meget skeptisk overfor”.

”Ordningen er et lotteri blandt 66 millioner flygtninge, hvor chancen for at blive en af 500 heldige vindere er mikroskopisk lille. Moralsk er det mere rigtigt at kanalisere pengene ind i robuste organisationer, der kan hjælpe langt flere mennesker i nærområderne.”

Heller ikke Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige mener, trods de nye tal, at Danmark bør tage imod kvoteflygtninge.