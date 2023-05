Næsten ni ud af ti tatoveringssteder lever ikke op til regler

Knap ni ud af ti tatoveringssteder lever ikke op til reglerne på området.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse efter at have foretaget tilsynsbesøg på 273 tatoveringssteder sidste år.

Mens otte slap med en vejledning, fik 237 tatoveringssteder et krav om at efterleve reglerne.

Det er forskelligt, hvilke fejl tatovørerne laver. En hyppig fejl i kontrollen var, at der ikke kunne fremvises den nødvendige dokumentation for det blæk, der blev anvendt til at tatoverere med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var et problem næsten halvdelen af stederne.

Også opbevaring af udstyr var en hyppig fejl. Udstyret skal ifølge reglerne opbevares et aflukket sted, men på halvdelen af stederne stod det fremme.

Hygiejne er også et emne, der går igen i Sikkerhedsstyrelsens kontrol. Det er et krav, at man har gennemført et hygiejnekursus for at være tatovør.

- Men de skal selvfølgelig også bruge det, de har lært om hygiejne, når de tatoverer kunderne i hverdagen, og det kan vi se, at der er en del, der glemmer, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Assenholt Muff i pressemeddelelsen.

Næsten hver tredje tatovør havde ikke et gyldigt hygiejnebevis, mens cirka 20 procent ikke udviste korrekt håndhygiejne.

/ritzau/