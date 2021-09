Næstformand i FH: Det skal ikke være en kamp for en far at holde barsel

Fagbevægelsen og arbejdsgiverne er blevet enige om en ny model for barsel, der stiller mor og far lige. Aftalen kommer i forlængelse af, at et EU-direktiv pålægger medlemslandene at øremærke barsel. Det er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der står bag aftalen, som forventes at blive vedtaget af et politisk flertal i Folketinget.