Nævn anbefaler at fjerne generelt tilskud til Novo-medicin

Medicintilskudsnævnet anbefaler endeligt, at danskere med type 2-diabetes ikke som udgangspunkt skal have tilskud til diabetesmedicin af typen GLP-1-analogere, som primært består Novo Nordisk-medicinen Ozempic.

Det fremgår af nævnets endelige anbefaling til Lægemiddelstyrelsen. I de kommende måneder vil styrelsen træffe en endelig afgørelse om tilskuddet.

Mange af patienterne bør i stedet flyttes over på billigere diabetesmedicin, anbefaler Medicintilskudsnævnet.

Hvis nævnets anbefaling træder i kraft, betyder det, at knap de 100.000 diabetikere, der bruger Ozempic risikerer at miste tilskuddet til netop den diabetesmedicin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Medicintilskudsnævnets opgave er at rådgive Lægemiddelstyrelsen i sager om medicintilskud. Her er det blandt andet nævnets opgave at vurdere prisen på medicinen i forhold til behandlingens værdi og effekt.

Igennem længere tid har nævnet været i gang med at revurdere tilskuddet til diabetesmedicin på grund af den høje pris.

Den seneste tids stigende brug af Ozempic har fået flere til at gisne om, hvorvidt medicinen bliver givet for en slankende effekt og dermed ikke af de rette årsager.

Medicinen koster op mod 24.000 kroner om året per patient og er dyrere end anden diabetesmedicin. Udgiften til medicinen ventes at have rundet 1,4 milliarder kroner i 2023.

Ifølge nævnets formand, Palle Mark Christensen, er bekymringen, at GLP-1-analogerne, særligt Ozempic, bliver brugt som førstevalg, selv om andre og billigere præparater har lige så god effekt for patienter.

Den specifikke type diabetesmedicin skal derimod reserveret til patienter, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med andre alternativer end Ozempic som så kan søge enkelttilskud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Særligt Diabetesforeningen har været kritiske overfor nævnets anbefaling om at fjerne det generelle tilskud.

- 87.000 mennesker med diabetes risikerer at skulle igennem en række medicinskift for at få den rette behandling. Det kan betyde, at deres diabetes vil være mindre velbehandlet i den periode, hvor den anden medicin skal testes, lød det fra forskningschef i foreningen, Tanja Thybo, tilbage i august.

Blandt andet på den baggrund skriver Medicintilskudsnævnet, at det opfordrer til, at hvis Lægemiddelstyrelsen vælger at følge nævnets anbefalinger, så skal der være en tilpas lang overgangsperiode, der både giver læger og patienter god tid.

Hvad en tilpas lang overgangperiode er eller kan være, fremgår ikke.

/ritzau/