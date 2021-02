Nævn kalder område ved Damaskus sikker til hjemrejse

Nævnet har i en række principsager afgjort, at flygtninge fra Syrien kan få inddraget opholdstilladelsen.

En række landområder omkring den syriske hovedstad, Damaskus, er nu så sikre, at flygtninge derfra kan vende hjem.

Det har Flygtningenævnet afgjort i en række principsager torsdag, skriver Dagbladet Information.

Tidligere har nævnet vurderet, at forholdene i selve hovedstaden var blevet forholdsvis sikre, og torsdag er vurderingen udvidet til landdistrikterne - det såkaldte Rif Dimashq.

Området husede før borgerkrigen over to millioner indbyggere i det sydvestlige Syrien.

I den ene af sagerne har to ud af nævnets tre medlemmer vurderet, at forholdene i området var forbedret nok til at inddrage opholdstilladelsen for syrere derfra.

Det ene medlem fandt derimod, at de generelle forhold området "ikke er forbedret i en sådan grad, at klagerens opholdstilladelse skal nægtes forlænget".

Asylchef fra Dansk Flygtningehjælp Eva Singer mener, at forbedringerne i Damaskus og Rif Dimashq-området endnu ikke er så sikre, som nævnsflertallet og Udlændingestyrelsen vurderer.

Det er især risikoen for individualiserede overgreb, der bekymrer hende.

- Utallige rapporter vidner om, at civilbefolkningen kan blive udsat for vilkårlige overgreb.

- Hvis du er i familie med nogen, som politiet mistænker for det ene eller andet, eller hvis de tager fejl af dit navn i en kontrolpost, så risikerer man at blive fængslet, og så ved vi, at man kan blive udsat for tortur og andre overgreb, siger hun til Information.

Borgerkrigen i Syrien brød ud i marts 2011. Inden da havde Syrien en befolkning på cirka 22,4 millioner mennesker, men en stor del af dem er siden blevet drevet på flugt både internt i Syrien og til udlandet.

/ritzau/