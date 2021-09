Nævnsmøde gav ikke opposition ønskede svar om Afghanistan-exit

Oppositionens kritik af, hvordan regeringen håndterede ugerne op til Afghanistans fald, blev ikke mindre efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn torsdag, hvor nævnets medlemmer fik flere oplysninger om forløbet.

De Konservatives udenrigsordfører, Marcus Knuth, fortæller efter mødet, at han stadig mener, at situationen op til den islamistiske, militante bevægelse Talibans magtovertagelse blev undervurderet.

- Vi har langt om længe fået indblik i de ugerapporter fra den danske styrkechef i Afghanistan. I midten juni bliver der sendt rapporter om en forfærdelig situation, siger han.

- Den afghanske hær var ved at smuldre, og Taliban var ved at marchere mod Kabul.

Selv om den konservative ordfører mener, at billedet fra Afghanistan står klarere, er det ham stadig uklart, hvad der er sket med de oplysninger, da de er nået hjem til Danmark.

- Jeg er ikke kommet videre i forhold til at få at vide, om det her rent faktisk er nået forsvarsministeren, siger han.

Konservative har sammen med Venstre og de andre partier i oppositionen krævet, at der ud over regeringens egen evaluering bliver lavet en uvildig undersøgelse.

Oppositionen har dog ikke kunne enes med regeringens støttepartier om at få den nedsat nu. I første omgang er der indkaldt til et samråd.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, er en af dem, der mener, at Venstre og Konservative er for ivrige. Hun mener, at regeringens evaluering bør finde sted først og så følges op af en uvildig undersøgelse.

Regeringens evaluering er sat til at vare mellem tre og fire måneder.

Hun medgiver dog, at der er behov for en undersøgelse.

- Jeg synes, at man kommer for sent i gang med de her evakueringer, siger hun.

- Hen over hele sommeren kunne man se, at franskmændene og englænderne var i gang med deres evakueringer, siger hun.

- I virkeligheden tror jeg, at det skyldtes en politisk modvilje mod at tage rigtig mange mennesker til Danmark, som var nødvendigt. Men da vi fik lavet en politisk aftale, synes jeg, vi fik en rigtig hurtig og effektiv evakuering.

/ritzau/