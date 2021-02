Nåleskræk kan få mange til at sige nej til coronavaccine

Op til ti procent af alle danskere er så bange for nåle, at de kan fravælge en coronavaccine, vurderer læge.

Prikket i overarmen, der følger med en vaccination, kan for nogle virke harmløst. For andre kan nåleskræk føre til, at de ikke vil vaccineres.

Op mod hver tiende dansker har så voldsom nåleskræk, at det kan få dem til at sige nej til de nye vacciner mod corona.

Det vurderer Søren Walther-Larsen, der er overlæge på Rigshospitalets afdeling for børnesmerter.

- Ved corona er tallet lavere end ved andre stik. Smerten opfattes mindre, fordi der er så mange positive ting, siger han.

Nåleskræk er en intens frygt for nåle. Det udvikles oftest, mens man er barn.

I Danmark har man ikke undersøgt nåleskræk.

Men op mod 25 procent af danskerne menes at lide af nåleskræk ifølge Rigshospitalet, der henviser til international forskning.

Der er dog forskel på at være bange for nåle - og at være så bange, at man fravælger en vaccine, siger Marianne Breds Geoffroy, PhD og speciallæge i psykiatri.

Forskere har undersøgt flere studier af nåleskræk i forbindelse med influenzavaccination. De viste, at 16 procent sagde nej til en vaccine, fordi de var bange for nåle.

Man kan dog ikke helt sammenligne en coronavaccine med de resultater, siger Søren Walther-Larsen.

- Smerte er en subjektiv ting i hjernen, og flere vil forbinde coronavaccinen med noget godt, siger han.

Ti procent er dog et lidt for højt tal, mener Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Det ligger på mellem fem og ti procent, skønner han. Men han erkender, at der er et mørketal.

- Alle læger kender det. Jeg har haft folk, der er besvimet, siger han.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de ikke er stødt på nåleskræk som årsag til at sige nej til en vaccine.

Men mange lider af nåleskræk uden at vide det, forklarer Marianne Breds Geoffroy

Styrelsens fokus lige nu er at oplyse om vaccinen.

Det er også fint, mener Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og forsker i vores adfærd og holdninger under coronakrisen.

Men på et tidspunkt skal der kigges på nåleskræk, understreger han.

- Hvis der ikke er kigget på det til sommer, så er det en fejl, og så kommer der for mange huller i vaccineprogrammet, siger Michael Bang Petersen.

