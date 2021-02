Nålestiksmanøvre for trivsel målrettet børn glæder partier

Rådgivning styrkes til unge op til 17 år, som er ramt af hjemsendelse under coronapandemien.

Flere partier er glade for, at den pædagogiske og psykologiske rådgivning til børn, kaldet PPR, styrkes med 44 millioner kroner i en ny aftale.

Aftalen er indgået torsdag af et bredt flertal i Folketinget og skal sikre bedre trivsel og løfte elever fagligt.

- Vi styrker PPR, og det er nødvendigt over for de børn, der har det dårligt og har behov for hjælp her og nu, siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

Hun mener, at ensomhed, angst, selvskade og manglede motivation har ramt alt for mange børn, i takt med at skolerne er lukket på grund af coronapandemien.

Det er forskelligt, hvordan kommunerne har indrettet rådgivningen, som er uafhængig og tilbyder råd og vejledning vedrørende børn og unge op til 17 år.

Der afsættes også en ramme til klubberne på 15 millioner kroner.

Midlerne skal målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge.

Mange er blevet ramt fagligt, socialt eller psykologisk af den lange nedlukning, der har varet over sommeren, og som endnu ikke er slut for de ældre elever.

De Konservative mener, at det vil gøre en stor forskel for de elever, som er i alvorlig mistrivsel.

- Det er netop PPR, der har faglighed og værktøjer til at hjælpe de elever. Men vi er ikke i mål. Derfor står det i også tydeligt i aftalen, at der er behov for yderligere drøftelser, siger ordfører for grundskole Mai Mercado (K).

Også SF har kæmpet for netop den gruppe.

- Samtidig sætter vi en del penge af til særlige trivselsindsatser og styrker den institution i kommunen, som kan give akut hjælp til børn, som for eksempel har angst eller alvorlig mistrivsel, siger undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

Aftalen er på i alt 600 millioner kroner, hvor to tredjedele af midlerne går til det faglige efterslæb. Omkring en sjettedel går til trivsel, og resten går til erhvervsuddannelser.

Pengene til det faglige løft går til ekstraundervisning, tovoksenordninger, turboforløb og øget åbningstid i skolefritidsordning (sfo).

For De Radikale er det vigtigt, at skolerne får frihed til selv at bestemme indsatsen lokalt.

- Børn og unge betaler en høj pris for nedlukningen. Derfor er det vigtigt for mig og for Radikale Venstre, at der nu kommer flere muligheder for at skabe fællesskaber, større frihed til skolerne og penge til at gøre noget ekstra, siger undervisningsordfører Lotte Rod.

/ritzau/