Når ældre rykker ind på plejehjem stiger mængden af medicin

Der er grund til at se på, om beboere på plejehjem får medicin, der måske ikke giver mening, siger forsker.

Når ældre borgere flytter på plejehjem sker der en stigning i deres medicinforbrug, viser et studie fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Og ifølge en af forskerne bag, Carina Lundby Olesen, der er ph.d.-studerende på Syddansk Universitet, giver det grund til eftertanke, skriver netmediet Videnskab.dk.

- Det er i sig selv ikke overraskende, fordi man jo typisk er syg, når man rykker på plejehjem. Og man skal selvfølgelig behandles, når man er syg, siger hun til Ritzau.

- Men det, som vi også kan se, er, at der er en rigtig stor gruppe af de her borgere, der fastholder behandling med lægemidler - også lægemidler, som vi ved er af tvivlsom gavn for borgere, som er i den sidste del af livet.

Studiet bygger på 5200 plejehjemsbeboere og deres medicinhistorie.

Hvis man ser på alle i gruppen, fra den med det mindste til den med det højeste medicinforbrug, kan man se, at den person, der ligger lige midt i gruppen - med lige mange over som under sig - får seks lægemidler før indflytning på plejehjem og otte efter indflytning på plejehjem.

Her skal man huske, at et lægemiddel godt kan betyde flere piller om dagen.

Ifølge Carina Lundby Olesen viser studiet også, at i den mængde af lægemidler gemmer sig behandlinger, som måske kan overvejes.

- Det klassiske eksempel er de kolesterolsænkende lægemidler statiner, der har en tid-til-effekt på fem til ti år, siger hun.

- I gennemsnit lever danskere i to år, efter at de rykker ind på et plejehjem. Derfor kan det ikke give så meget mening at behandle med de her lægemidler. Også i forhold til pillebyrden, der kan være rigtig stor.

- Ud over det er der også alle de bivirkning, som kan følge af et stort medicinforbrug.

Omkring halvdelen af de 94 plejehjem, der er med i studiet, har fået tilknyttet en fast læge, hvilket gerne skal være med til at sænke medicinforbruget.

Men ordningerne var så nye, at der ikke kan ses nogen ændring i de data, der er indsamlet, fortæller Carina Lundby Olesen.

