Når diskussionerne går skævt

* Vi bliver typisk uenige med vores partner om ting, der bunder i vores forskelligheder. Ironisk nok er det de samme forskelligheder, der sandsynligvis fik dig til at forelske dig.

* Når I skændes, handler det med stor sandsynlighed for jer begge om at få ret. Men det betyder også, at den ene går ud som vinder, og den anden går ud som taber. Og det er ikke noget, der er værd at stræbe efter.

* I stedet bør I stræbe efter at forstå, hvorfor den anden ser det, som de gør. I skænderier og uenigheder ligger der nemlig muligheden for at komme tættere på hinanden og forstå sider af din partner, du ikke kender fra dig selv.

Kilde: parterapeut Katrine Axholm.

/ritzau fokus/