Nasa: Opsendelse af Andreas Mogensen er forløbet perfekt

Der er stor tilfredshed over lørdagens opsendelse af rumskibet "Endurance" hos Nasa.

Om bord på rumskibet er den danske astronaut Andreas Mogensen og tre øvrige astronauter.

Opsendelsen er forløbet perfekt, fortæller Steve Stich, der er ansvarlig for det såkaldte Commercial Crew-program hos Nasa, på et pressemøde lørdag.

De fire astronauter skal nu ud af deres rumdragter, hvile sig og have noget at spise. Derudover skal de forberede sig på at blive sammenkoblet med Den Internationale Rumstation (ISS) søndag, fortæller han.

Andreas Mogensens rolle på rumskibet er af stor betydning for europæisk rumfart. Det fortæller Josef Aschbacher, der er generaldirektør for Det Europæiske Rumagentur (ESA) på pressemødet.

Den 46-årige danske astronaut er den første ikke-amerikaner til at være pilot på et rumskib af typen Dragon.

- Det er et tydeligt tegn på, at der er tillid til ESA. Tak til de partnere, der har accepteret ham som pilot. Det betyder meget for os, siger Aschbacher.

Andreas Mogensens rumeventyr er blevet udskudt flere gange. Senest skulle "Endurance" have været opsendt fredag.

Tidligt fredag morgen blev opsendelsen dog udskudt. Det skete som følge af en teknisk detalje.

Ved lørdagens pressemøde blev det forklaret, at det var mistanken om problemer med de ventiler, der åbner og lukker for tilførslen af brændstof og ilt, som førte til udskydelsen.

Det blev på grund af mistanken besluttet at gennemgå alle ventiler. Det er et omfattende arbejde, og derfor kunne det ikke blive gjort færdig i tide til den planlagte nedtælling fredag.

Det viste sig dog, at ventilerne virkede, som de skulle.

Ifølge direktør for opsendelser af mennesker hos SpaceX Benjamin Reed blev der ikke taget chancer.

– I den situation er det ikke et spørgsmål, om vi når at blive færdige til den planlagte nedtælling. Det handler om sikkerhed, og så bruger vi den tid, som er nødvendig, sagde han på pressemødet.

/ritzau/