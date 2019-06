Nasa køber danskproducerede rumcykler

Den danske virksomhed Danish Aerospace forventer at sende en ny generation af rumcykler til Nasa i 2020.

Den danske virksomhed Danish Aerospace, der blandt andet producerer rumcykler og medicinsk udstyr til astronauter og rumfart, har solgt en ny generation af rumcykler til den amerikanske rumfartsorganisation, Nasa.

Den ældre generation af rumcykler, der kaldes Cevis, bliver erstattet med den nye generation, Fergo, som står for Flight ERGOmeter.

- Fergo er en ny teknologi, der er meget mere elektronisk styret af computere. Den kan klare en højere effekt og går op til 500 watts belastning, mens Cevis kun kunne nå op på 350 watt, fortæller Thomas Andersen, der er direktør i Danish Aerospace.

Danish Aerospace skal i første omgang levere tre rumcykler og udstyr til Nasa. Der er leveret 15 andre cykler i årenes løb.

Nasa er første kunde til Fergo-rumcyklerne, som har været under udvikling i de seneste tre til fire år.

De skal bruges til astronauterne, som dagligt har brug for at motionere.

- I rummet er man vægtløs, så der er ikke behov for sadel og styr. Rumcyklen er en kasse med et par pedaler på, og så er der en plade til at læne sig op af, et bælte til at holde astronauterne fast, og så bruger de cykelsko, siger Thomas Andersen.

- I rummet har man brug for at motionere i cirka to timer hver dag. Det svarer til, hvad en person gør på jorden uden at gå i fitnesscenter. Astronauterne skal være i god fysisk form, til når de skal tilbage på jorden, men også hvis de skal ud på rumvandringer.

På rumcyklerne er der installeret en computer. Nasa kan dermed overvåge astronauternes helbred og cyklens tilstand, når der motioneres.

- Computeren er meget pålidelige og nøjagtige, for Nasa har brug for at følge med i, hvordan det går med astronauternes motion nede fra jorden, og hvordan det går med cyklens tilstand, siger Thomas Andersen.

Den første Fergo-rumcykel forventes at blive leveret til USA i foråret 2020, og den første opsendelse til den internationale rumstation af de nye rumcykler forventes at finde sted i starten af 2021.

Nasa skal betale 10 millioner kroner for ordren.

Danish Aerospace har i løbet af de seneste 20 år produceret og leveret rumcykler og udstyr til Nasa og den internationale rumstation.

Rumcyklerne og rumudstyret bliver både designet, bygget og samlet på et værksted, som Danish Aerospace har i Odense, og hvor hovedsædet også befinder sig.

/ritzau/