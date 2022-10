Naser Khader forlader dansk politik

Naser Khader genopstiller ikke til Folketinget, og han tager afsked med Christiansborg, når der er udskrevet valg.

Det skriver han søndag i et opslag på Facebook.

- Stopper når valget er udskrevet. Jeg har aftjent min værnepligt. Det har været mig en ære at arbejde for vores folkestyre i så mange år, skriver han blandt andet.

Khader skriver, at han fra det nye år vender tilbage til tænketank-miljøet i USA. Det kommer dog til at ske med base i Danmark. Desuden arbejder han på et nyt udenrigsmagasin og har en bog om kristendommen på vej, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 59-årige politiker var fra 2009 til 2011 og igen fra 2015 til 2021 medlem af De Konservative. Men i august sidste år blev Khader smidt ud af partiet.

Han blev ekskluderet, efter at partiet havde fået foretaget en ekstern advokatundersøgelse af en række anklager mod Naser Khader. Her fortalte syv kvinder om krænkelser af forskellig art, som Khader skulle have udsat dem for.

Selv har han holdt fast i, at han er uskyldig, men De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, sagde efter advokatundersøgelsen i august sidste år, at "alvoren er mere end bekræftet".

Naser Khader har siden eksklusionen i 2021 været løsgænger i Folketinget.

Fra det nye år vil han være ekspolitiker, men han kaster sig i stedet over nye opgaver.

- Nye udfordringer og oplevelser venter - jeg glæder mig!, skriver han på Facebook.

Foruden tænketankmiljøet, magasinet og en kommende bog vil Khader udvikle sit rejsebureau. Det hedder Palmyra Rejser, og via det vil han udbyde kulturrejser til blandt andet Mellemøsten, skriver han i opslaget søndag.

Naser Khader blev valgt ind i Folketinget først gang i 2001. Det var for De Radikale. Han stiftede i 2007 partiet Ny Alliance sammen med Anders Samuelsen fra De Radikale og Gitte Seeberg fra De Konservative.

Men partiet blev nedlagt året efter. Der skiftede Khader til Liberal Alliance, hvor han var frem til begyndelsen af 2009. Efter godt to måneder som løsgænger blev han medlem af De Konservative i marts 2009.

/ritzau/