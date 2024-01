Nationalbanken gør klar til nye mønter efter tronskifte

Præcis som vi fremover skal vænne os til, at vi har fået en ny regent, skal vi formentlig også stifte bekendtskab med nye mønter, som er præget med et billede af den nye konge.

Det er i hvert fald planen i Nationalbanken, som dog afventer grønt lys fra den kommende kong Frederik, inden man går i gang med arbejdet.

- I Nationalbanken vil vi rette henvendelse til Kongehuset om tilblivelse af nye mønter, men det er først en proces, der kan sættes i gang efter kongen er tiltrådt, lyder det i et skriftlig udtalelse fra Nationalbankens presseafdeling.

Dermed er der udsigt til, at Frederik over tid afløser sin mor på de danske mønter i takt med, at de nuværende mønter fases ud og nye kommer til.

Så sent som i maj måned sendte Nationalbanken ellers nye 10- og 20-kronemønter i cirkulation med et opdateret portræt af dronning Margrethe.

Portrættet er mere tidssvarende end det forrige, der stammer fra 2011.

Det er billedhuggeren Eva Hjorth, der har udarbejdet dronningens kontrafej på de nye mønter.

I forbindelse med tronskiftet i 1972, hvor dronning Margrethe afløste sin afdøde far, Frederik 9., markerede Nationalbanken begivenheden ved at udgive en stor sølvmønt.

Og i anledning af hendes 50 års regentjubilæum i 2022 blev der både sendt en særlig 20-krone og en speciel 500 kronemønt på gaden.

Det er uvist, om der i forbindelse med det kommende tronskifte vil blive fremstillet en lignende erindringsmønt.

Ud over, at dronningens portræt pryder de nuværende 10- og 20-kronemønter, ses hendes monogram også på forsiden af 1-, 2- og 5-kronerne.

Dronning Margrethe meddelte i sin nytårstale, at hun træder af som dronning 14. januar, hvor hun bliver afløst af sin søn, den nuværende kronprins Frederik.

Dermed når hun lige præcis at have været dronning i 52 år.

