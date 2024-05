Natklub afviser udlægning om fiktive fakturaer i TV 2-dokumentar

Natklubben Museo i København afviser, at den har modtaget fiktive fakturaer fra en person, der har medvirket i TV 2-dokumentaren "Den sorte svane".

Det skriver natklubben og dens ejerkreds i en pressemeddelelse.

Den meget omtalte dokumentar kan ifølge Museo give et indtryk af, at natklubben og dens ejere har medvirket til hvidvask. Det er forkert ifølge Museo.

- I TV 2-dokumentaren "Den sorte svane" bliver Museo og en del af ejerkredsen nævnt med navn og billede og sat i forbindelse med falske fakturaer, svindel og hvidvask uden nogen som helst dokumentation.

- Det er vi selvfølgelig både ærgerlige over og kede af, skriver natklubben.

TV 2-dokumentaren fik premiere tirsdag. Dokumentaren kortlægger forbindelser mellem en kriminel underverden og eksempelvis advokater, entreprenører og erhvervsfolk.

Gennem skjulte optagelser fra en muldvarp i det kriminelle miljø afsløres omfattende og alvorlig kriminalitet som hvidvask af store summer og svindel med bortskaffelse af forurenet jord.

Museo understreger, at hverken natklubben eller dens ejere har foretaget sig noget ulovligt.

I pressemeddelelsen lyder det også, at natklubben ikke har betalt for en fiktiv vagtydelse. Vagtydelsen er blevet leveret, og det har natklubben dokumentation for.

Natklubben har betalt en faktura for præcist det beløb, som de har fået vagtydelser for, lyder det.

Ifølge Museo har de sendt dokumentation til TV 2, da tv-kanalen henvendte sig til dem tidligere i maj.

Den dokumentation fremgår ikke af den endelige dokumentar, lyder det.

- Vi forklarede derfor TV 2, hvad der var op og ned i sagen, og vi fremsendte i samme ombæring relevant dokumentation for beløbet på den omtalte faktura for vagtydelser, ligesom vi tilbød TV 2 at tage kontakt til vores revisor, hvis de havde brug for yderligere information.

Men ifølge natklubben hørte de ikke andet fra TV 2, end at tv-kanalen kvitterede for at have modtaget deres mail.

