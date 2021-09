Natklubber må åbne i dag: Forventer fest og fyldte dansegulve

Hylderne med drikkevarer er blevet fyldt op, og borde og stole er tørret ekstra godt af forud for genåbningen af landets natklubber og diskoteker onsdag.

Dermed slutter en 18 måneders lang nedlukning af nattelivet, hvor der dog vil være krav om coronapas frem til 10. september.

Hos Danmarks største nattelivskoncern, Rekom Group, regner man med at se mange festglade gæster hen over weekenden.

Det fortæller politisk chef Lars Børsting.

- Vi har en forventning om, at vores gæster har savnet det og glæder sig til at komme tilbage. Det kan vi også se på antallet af reservationer i vores forretninger, lyder det.

Rekom driver over 100 barer og natklubber i Danmark. Det tæller blandt andet L.A. Bar, Café Guldhornene og Heidi's Bier Bar.

- Det er ofte sådan, at man først finder ud af, hvor meget man holder af ting, når man mister dem. Vi ser nu, at nattelivet kommer igen, og vi ser, at der er behov blandt mennesker for at være sociale igen.

- Det er virkelig blevet understreget, at det er vigtigt med et åndehul, hvor man tager i byen, slapper af og er sammen med sine venner, mener Lars Børsting.

Hos pubkæden Old Irish Pub kalder direktør Peder Blak genåbningen for en lykkelig dag.

- Det har føltes som at køre i en bil med håndbremsen trukket. Vi har kunne holde åbent hen over sommeren, men kun til klokken 02.00. Nu kan vi endelig gå fra tredje til fjerde og femte gear.

- Vi er en festpub, hvor voksne kan mødes, danse og feste, så alle steder har vi DJ's på igen og åbne dansegulve.

Peder Blak ser genåbningen af nattelivet som det ultimative bevis på, at hverdagen er tilbage.

- At dansegulvene er åbne er et godt symbol på, at nu er vi fri af restriktionerne. Det er meget lykkeligt, og jeg glæder mig selv til at skulle ud at danse.

Begge koncerner vil fortsat tilbyde håndsprit i kampen mod coronasmitte. Men også gæsterne bærer et ansvar, lyder det.

- Jeg har da fået en anden afstand til de andre i supermarkedet, ligesom jeg spritter hænder, når jeg går ind i en butik.

- Så der er nogle vaner, som er naturlige for os nu, og dem tror jeg, at vi tager med videre på både natklub, restaurant og i køen i supermarkedet, siger Lars Børsting.

Onsdag er samtidig dagen, hvor man ikke længere skal vise coronapas en lang række steder som for eksempel på restauranter og hos frisører.

