Nato-admiral kalder krigen i Ukraine for et spil skak med vold

Trods ulmen om utålmodighed fra vestlig side kommer den ukrainske modoffensiv ikke til at slå russerne tilbage med et fingerknips.

Det er et langt, sejt stræk, siger admiral Rob Bauer, formand for Natos militære komité, til Ritzau i forbindelse med sit besøg i Danmark forud for Nato-topmødet i Vilnius.

- Nogen har troet, at det her ville være et magisk øjeblik, hvor offensiven starter, er en stor succes og slutter krigen. Men sådan foregår krig ikke, siger han.

Hver gang ukrainerne forsøger sig med et træk, har russerne et svar klar.

- Det er skak med vold.

Derfor maner admiral Rob Bauer til tålmodighed med den ukrainske modoffensiv.

Han sammenligner situationen med de allieredes indtog i Normandiet efter D-dag i 2. verdenskrig i 1944.

Her tog det også månedsvis for soldaterne at bryde gennem Tysklands barrierer.

Rob Bauer beskriver, at de ukrainske styrker i øjeblikket tester frontlinjen af for at se, hvor det er muligt at bryde igennem. Det analyseres der på efterfølgende.

- Man skal aldrig undervurdere russerne. De har masse. Vi taler stadig om omkring 300.000 russiske tropper i de besatte områder. Og selv om de er dårlig udstyrede og ikke er motiverede, skubber man ikke 300.000 tropper ud let.

- De har en evne til at lide, der måske er uden sidestykke, siger admiral Rob Bauer.

Ukrainerne har særligt to fordele, fremhæver han.

De har Vestens støtte med avancerede våben og træning. Og så er de motiverede i uhørt grad.

- Vi ved fra historien, at det er et meget vigtigt element i krigen.

Når det kommer til vestlig støtte, er donationer af kampfly er højaktuelt spørgsmål. Danmark har meldt sig til at træne ukrainske piloter, og donation af de danske F-16-fly kan være på trapperne.

Admiral Rob Bauer forstår udmærket ukrainernes appel for at få doneret våben. Det vil være afgørende, hvis der kan etableres luftherredømme over slagmarken.

- Men det vil ikke få indflydelse på modoffensiven, fordi oplæringen af piloterne vil tage tid.

