Nato-chef: EU-forsvarsindsats kan hjælpe Nato

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, mener, at EU's indsats på forsvarsområdet kan styrke forsvarsalliancen Nato.

Det siger han på et pressemøde torsdag med statsminister Mette Frederiksen (S) på Kastellet i København.

- EU's ledere har gjort det klart, at EU's øgede indsats på forsvar skal komplementere Nato og ikke konkurrere eller overlappe med Nato. En øget indsats på forsvar kan bidrage til vigtige ting - også for Nato, siger Stoltenberg.

Han siger videre, at det styrker Nato og EU, hvis EU's indsats på forsvar "bliver gjort på den rigtige måde".

I forhold til Sverige og Finlands ansøgning om medlemskab af Nato fortæller Jens Stoltenberg, at de blive håndteret i en samlet proces.

Mette Frederiksen siger, at hun er glad for de to landes ansøgning.

- Det vil være en betydelig styrke af vores nordlige sikkerhed, siger hun.

Hun bliver spurgt til, at Tyrkiet har meldt ud, at landet ikke vil acceptere Sverige og Finland i forsvarsalliancen.

- På baggrund af de udtalelser har vi en dialog med Tyrkiet.

- Jeg mener, at vi alle 30 lande inklusive Tyrkiet har en interesse i at forstærke vores alliance. Og jeg håber også, at det er der, vi lander, siger Mette Frederiksen.

Fra Jens Stoltenberg lyder det, at Nato har "løbende kontakt" med Tyrkiet samt Sverige og Finland.

- Vores mål er at løse det så hurtigt som muligt. Jeg er overbevist om, at vi hurtig kan tage en beslutning om tiltrædelse, siger Stoltenberg.

Mette Frederiksen understreger også i sine indledende bemærkninger, at "Nato er hjørnestenen i Danmarks forsvar og sikkerhed".

- Det har det været i over 70 år. Det vil ikke ændre sig, uanset hvad der sker 1. juni.

Videre lyder det fra Mette Frederiksen, at EU og Nato ikke er i opposition til hinanden.

1. juni skal Danmark stemme om, hvorvidt EU-forsvarsforbeholdet skal afskaffes.

- Jeg kan ikke gå ind i en dansk debat, lyder det fra Jens Stoltenberg på et spørgsmål om folkeafstemningen.

- Men jeg kan sige, at vi mener, at det er godt, at EU vil mere på forsvaret, når det kommer til bidrag til forskellige nye kapaciteter og at styrke europæisk forsvarsindustri, siger Stoltenberg.

Ud over mødet med Mette Frederiksen besøger Jens Stoltenberg også et Nato-center for kvanteteknologi, som skal etableres på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Det blev annonceret i begyndelsen af april.

Stoltenberg og Frederiksen mødes igen 29. juni i Madrid, når Nato holder topmøde.

