Jens Stoltenberg skal drøfte Natos reaktion på Ruslands invasion og besøge Nato-center for kvanteteknologi.

Nato-chef møder Mette F. for at drøfte Ukraine-krig

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, besøger København torsdag 19. maj, hvor han blandt andet skal mødes med statsminister Mette Frederiksen (S).

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Stoltenberg vil også mødes med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Under besøget skal generalsekretæren og den danske regering drøfte Natos reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. De skal også drøfte det kommende Nato-topmøde.

- Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er forandret. Det har Putin gjort klart med sin brutale krig i Ukraine, udtaler Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

- Jeg ser meget frem til at mødes med Natos generalsekretær og drøfte, hvordan vi også fremadrettet skal forholde os til Ruslands aggressive adfærd.

Nato står formentlig over for en udvidelse, efter at Sverige og Finland onsdag officielt har indgivet deres ansøgninger om medlemskab af Nato.

I begge lande kom Nato-spørgsmålet hurtigt på den politiske dagsorden efter Ruslands invasion af Ukraine.

Den 29. juni samles Nato-landene til topmøde.

- Og med Sverige og Finlands ønske om at blive medlemmer står vi foran et vigtigt og historisk Nato-topmøde i juni, hvor vi skal sikre, at alliancen fortsat tilpasser sig den nye sikkerhedspolitiske virkelighed, udtaler statsministeren.

Hun har på forhånd bakket op om de to landes ønske om at blive optaget i Nato.

Jens Stoltenberg vil også besøge Nato-centeret for kvanteteknologi, som skal etableres på Niels Bohr Institutet under Københavns Universitet.

I begyndelsen af april blev det annonceret, at Danmark skal huse et Nato-center, der skal være med til at udvikle og teste kvanteteknologier.

Med teknologien kan man gøre kommunikationskanaler langt sikrere, fordi man kan bruge en såkaldt kvantekryptering. En kryptering er en matematisk kode, der skal sørge for at holde eksempelvis hackere ude.

Jens Stoltenberg skulle være fratrådt posten som generalsekretær i september, men på grund af krigen i Ukraine er det besluttet, at han fortsætter i yderligere et år.

