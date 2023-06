Nato gennemfører største øvelse med kampfly i alliancens historie

Nato påbegynder mandag den 12. juni forsvarsalliancens største øvelse med kampfly over Europa i alliancens historie.

10.000 soldater og 250 kampfly samt droner og helikoptere fra 25 lande er involveret i øvelsen. Den er designet til at simulere et svar på et angreb på et Nato-medlemsland.

Det skriver det tyske medie Deutsche Welle.

Øvelsen under navnet Air Defender 23 foregår i tysk luftrum. Den varer indtil den 22. juni.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed, Eurocontrol, fortæller til mediet Euronews Travel, at øvelsen vil betyde, at omkring 800 fly dagligt skal omdirigeres i perioden.

Ifølge mediet kan det skabe forsinkelser på den europæiske luftfart.

Da store dele af tysk luftrum er lukket som følge af øvelsen, vil dele af flytrafikken skulle omdirigeres over tre klynger.

En af de klynger går over det danske luftrum, skriver Euronews Travel.

Derfor har Naviair, der står for trafikstyringen i det danske luftrum, indkaldt ekstra flyveledere i perioden. Det fortæller kommunikationschef i Naviair Randi Aggerholm Baasch.

- Øvelsen foregår fra klokken 16-20 i hverdagene. Der forventer vi ikke forsinkelser, men når der bliver åbnet for restriktionerne senere på aftenen, kan der godt komme et pres mod dansk luftrum.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I og med, at vi har sat ekstra folk på vagtplanen, så burde øvelsen ikke have nogen betydning for for eksempel Københavns Lufthavn, siger hun til Ritzau.

De ekstra flyveledere er såkaldte ATC-flyveledere, der tager sig af overflyvninger.

Det er ikke den samme type af flyledere, der de seneste måneder har været mangel på i Danmark, og som har skabt forsinkelser i Københavns Lufthavn.

Randi Aggerholm Baasch fortæller, at Naviair jævnligt håndterer restriktioner på luftrummet.

- For nylig var der også en mindre øvelse i det baltiske luftrum, og det påvirkede ingenting i Danmark, siger hun.

/ritzau/