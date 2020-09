Natos fremskudte tilstedeværelse i Estland

* Natos mission Enhanced Forward Presence (eFP) kom i stand efter Nato-topmødet i Polen i 2016.

* Den består af fire bataljoner på hver cirka 1000 mand, som er placeret i Polen og i de tre baltiske lande.

* Formålet er at demonstrere over for Rusland, at Nato er opsat på at beskytte sine medlemslande, samt at vise lokalbefolkningerne, at de ikke er glemt af deres alliancepartnere.

* Danmark bidrog i 2018 med op til 200 soldater ad gangen fordelt over to soldaterhold.

* Det samme sker i 2020, hvorefter Frankrig overtager danskernes forpligtelser i 2021.

* Fremover er det meningen, at Danmark og Frankrig skal skiftes til at sende soldater til den britiskledede bataljon, således at Danmark sender soldater i de lige år og Frankrig i de ulige.

Kilde: Forsvaret.

/ritzau/