Natos krav til dansk forsvar kan blive flere og større

Natos styrkemål til det danske forsvar vil blive "betragteligt" flere, ligesom de også bliver større.

Det viser et notat fra Forsvarsministeriet, som DR har fået indsigt i. Notatet er en opsamling på drøftelser mellem Danmark og Nato i vintermånederne.

Styrkemålene er de konkrete krav, som det danske forsvar skal kunne levere til det fælles forsvar i Nato.

Præcis hvilke styrkemål, som Nato forventer, at Danmark lever op til i fremtiden, er ikke muligt for DR at få adgang til. Styrkemålene for medlemslandene er nemlig fortrolige.

Men to af dem lyder ifølge mediet, at Danmark skal kunne stille med en brigade på 6000 mand. Et andet er langtrækkende droner i Arktis til overvågning.

Det er to krav, som Danmark ikke opfylder i dag, men som er ved at blive stablet på benene.

Det fremgår dog af notatet, at Natos "samlede behov for kapabiliteter er stigende, hvorfor styrkemål til de allierede samlet set ventes at stige betragteligt i forbindelse med tildelingen af nye styrkemål i 2024-2025". Det skriver Forsvarsministeriet ifølge DR.

Af notatet fremgår det også, at Nato varsler kritik af dansk efterlevelse af kravene.

Nato vurderer hvert andet år Danmarks efterlevelse af styrkemålene. Det skete senest i oktober 2022. Den næste evaluering vedtages 14. maj, skriver DR.

