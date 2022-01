Natteliv vil have dato for igen at kunne fylde dansegulve

Selv om brancheorganisationen Horesta ikke er overrasket over udsigten til, at nattelivet fortsat skal være lukket ned, når en række restriktioner formentlig udløber i weekenden, så er situationen uholdbar.

Det siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Horesta, som blandt andet repræsenterer natteliv og restauranter.

- Det er klart, at den aktuelle situation er uholdbar for et erhverv, som på nær tre måneder har været tvangslukket siden marts 2020, siger han i en skriftlig kommentar.

Det er Epidemikommissionen, der rådgiver regeringen og Folketinget om covid-19, som har indstillet til at fastholde en række af de gældende coronarestriktioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gælder for eksempel natklubber og diskoteker, som kommissionen foreslår at holde lukket til og med 31. januar. Det kan dog blive forlænget.

Jannick Nytoft siger, at på trods af at natklubber og diskoteker bliver kompenseret i de perioder, de har lukket, så dækker ordningerne ikke alle omkostninger. Samtidig har de ingen indtjening, fordi de ikke holder åbent.

- Trods kompensationsordninger koster det hver eneste dag mange penge for nattelivsvirksomhederne, fordi de ikke får dækket alle deres omkostninger og ikke kan få penge i kassen, siger han.

For at give mere vished for branchen, opfordrer Jannick Nytoft derfor til, at Folketinget aftaler en mere langsigtet genåbningsplan.

- Der er brug for, at nattelivet og resten af vores erhverv nu får en langsigtet plan for, hvornår vi kan genåbne.

- Kendskabet til omikron (coronavarianten, red.) er meget større nu end i december, og derfor burde man kunne sætte nogle datoer op for genåbning af alle aktiviteter.

- En plan, som selvfølgelig kan justeres, hvis situationen ændrer sig, uanset om det er i positiv eller negativ retning, siger han.

I Epidemikommissionen sidder blandt andre chefer fra alle de sundhedsfaglige styrelser samt flere ministerier.

Det er i sidste ende Folketingets Epidemiudvalg, som skal tage beslutning om at forlænge eller lempe restriktioner.

/ritzau/