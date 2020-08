Nattelivet skulle være en del af fase 4

* Den fjerde og indtil videre sidste skitserede fase af genåbningen af Danmark skulle indledes "primo august".

* Partilederne skal onsdag den 12. august mødes og forhandle om genåbningen og eventuelle fremtidige hjælpepakker.

* I fase 4 var der oprindeligt lagt op til, at diskoteker, spillesteder og nattelivet i øvrigt skulle have lov til at åbne. Derudover var uddannelser, der ikke allerede er åbnet, med i fasen.

* Oprindeligt var også fitnesscentre, svømmehaller og legelande en del af fase 4. Men genåbningen af disse blev fremrykket i starten af juni.

/ritzau/