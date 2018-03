Nattens længde styrer planternes forår

Vi mennesker bruger både kalenderen og vores sanser til at afgøre, hvornår det er blevet forår. Men hvordan ved planterne, at det er tid til at springe ud?

Det er blevet forår! I hvert fald ifølge kalenderen, og rundt omkring kan man da også se forårsblomster og grønne knopper titte frem, efter at den første kolde uge af foråret er overstået. Men hvordan ved planterne, at det er tid til at springe ud?