Nattetrafikken på Storebæltsbroen vil køre dobbeltrettet i tre uger

I ugerne 36 til og med 38 vil trafikken på Storebæltsbroen køre dobbeltrettet i aften- og nattetimerne mellem klokken 20 og 05. Det gælder alle dage undtagen fredag og lørdag aften.

Ændringerne skyldes, at der skal færdiglægges nyt asfalt på Storebæltsbroens lavbro, der også kaldes Vestbroen.

- Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at lægge den nye asfalt hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Broen vil dagligt lukke ad to omgange, når trafikken på Storebæltsbroen skal omlægges fra 4. september og de følgende tre uger. Den vil lukke fra klokken 22 til 22.45 og igen fra klokken 05 til 05.45.

/ritzau/