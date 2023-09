Natur på skoleskemaet: 106.000 børn udforsker nødlidende havmiljø

106.000 skoleelever og børn i dagtilbud ifører sig i denne uge waders og undervandskikkert for at kigge nærmere på livet under havoverfladen.

Det sker, når Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inviterer børnene til "Naturens Uge" - en årlig temauge med fokus på naturen.

Overskriften i år er havmiljøet, og det er vigtigere end nogensinde før, lyder det fra direktør i Friluftsrådet Winni Grosbøll.

- Vi har i år sat fokus på livet under overfladen, fordi vores havmiljø og livet under vandet er presset de her år.

- Hvor man før kunne fange mange fisk, er det meget få fisk, man fanger som lystfisker i dag, siger hun.

Algevækst, fedtemøg og iltsvind er nogle af de problemer, som havmiljøet flere steder lider under.

Vejle Fjord blev tidligere i år nævnt som et eksempel på, hvor skidt det står til.

Biologer optog 70 timers video af fjordbunden. Eneste fisk på optagelserne var én enkelt fladfisk.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) sagde for nylig til dagbladet Politiken, at han vil gøre det til sin "hovedopgave" at få rettet op på det nødlidende havmiljø.

Temaet om havmiljøet handler ifølge Winni Grosbøll også om at gøre danske børn mere fortrolige med havet.

- Det er et paradoks. Vi er en kystnation og bryster os af adgangen til havet. Men det at komme ud på havet er ikke noget, man gør så naturligt mere.

- Mange børn lærer ikke at svømme i dag. Den fortrolighed, vi tidligere har haft med havet, vil vi gerne gøre en indsats for, at kommende generationer også får, siger Winni Grosbøll.

Naturugen åbner mandag formiddag, når kronprins Frederik går på opdagelse i Amager Strandpark sammen med 2. klasse fra Ørestad Friskole.

Ugen igennem vil der være forskellige aktiviteter ved vandet, hvor børn blandt andet kan komme på strandsafari, gå op opdagelse med waders og undervandskikkert eller kigge efter liv i vandet fra en gennemsigtig kajak.

Naturugen afsluttes med 160 lokale arrangementer for hele familien den kommende weekend.

