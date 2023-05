Naturen er knastør - vejrskifte giver næppe meget nedbør

Maj har indtil videre budt på masser af sol og kun lidt nedbør.

Faktisk er det kun blevet til fem millimeter regn, fremgår det af DMI's hjemmeside.

Derfor er der grund til ekstra omtanke, hvis man bruger ukrudtsbrænderen eller engangsgrillen i naturen for tiden.

Sådan lyder det fra sekretariatschef Bjarne Nigaard, Danske Beredskaber.

- Det er en god idé, at man tænker sig godt om, hvis man skal have åben ild i naturen. Hvad enten det er grillen, trangiaen eller cigaretten, siger han.

Selv om naturen er knastør, giver det dog ikke anledning til ekstraordinært mange naturbrande.

- Lige nu ligger antallet af opgaver, vi har, relativt stabilt i forhold til gennemsnittet.

- Vi er formentlig hjulpet af, at safterne i vegetationen nu er trukket op.

- Så selv om det er tørt, så futter planter og buske ikke helt så let af som tidligere på foråret, siger Bjarne Nigaard.

Har man planer om at bruge engangsgrill i naturen, bør man ifølge sekretariatschefen være ekstra grundig med at sikre sig, at der ikke er gløder tilbage i asken.

- Det er faktisk sådan, at 70 procent af de brande, der er relateret til grill, skyldes, at asken ikke er slukket ordentligt, siger Bjarne Nigaard.

Et vejrskifte venter forude med mere ustadigt vejr. Men det er næppe store mængder vand, der venter os, lyder det fra vagtchef Henning Gisselø, DMI.

- Vi har haft en periode med solskin og østenvind og ikke meget regnvejr.

- Nu ser det ud til, at vi får et vejrskifte fra det knastørre til lidt mere ustadigt vejr, siger han.

Søndag vil der ifølge meteorologen være flere skyer på himlen og spredte byger.

Det bliver dog ikke til store mængder vand, og det vil heller ikke falde alle steder, lyder det fra Henning Gisselø.

Han forudser, at mange landmænd og haveejere fortsat vil sukke over tørre marker og græsplæner.

Vinden vil efterhånden dreje fra øst og om i nordvest. Temperaturen får et nøk nedad og kommer næppe op på det niveau, vi har haft de seneste dage.

Fredag blev der eksempelvis målt 22,3 grader i Vestervig i Thy, fremgår det af DMI's hjemmeside.

