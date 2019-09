Naturens Dag trak 65.000 mennesker ud i naturen søndag

Danmarks Naturfredningsforening håber, at deltagende i Naturens Dag er blevet inspirerede.

Cirka 65.000 mennesker har søndag været ude til arrangementer i den danske natur, mens 180.000 børn og unge i løbet af ugen har været på opdagelse i naturen.

Det er sket som led i Naturens Dag, som er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen håber på, at de deltagende er blevet inspirerede.

- Vi er meget tilfredse med antallet. Det er cirka det samme som sidste år. Det er næsten en kvart million danskere, vi i løbet af den her uge har fået ud i naturen.

- Og vi håber på, at de bliver inspirerede til at komme ud resten af året også, siger projektleder Anders Vogel.

Børn og unge fra dagtilbud og skoler har i løbet af ugen været ude og opleve, hvad naturen har at byde på.

- Det er deres lærere og pædagoger, der har tilmeldt dem. De har fået tilsendt en pakke, og så har de selv lavet en naturoplevelse, siger Anders Vogel.

Søndag har der været arrangeret mere end 300 arrangementer rundt om i landet, hvilket 65.000 borgere har benyttet.

Og selv om Danmarks Naturfredningsforening er tilfredse med antallet af deltagere i år, så er håbet, at endnu flere strømmer til, når den årligt tilbagevendende begivenhed finder sted igen næste år.

- Ambitionen er altid at få flere ud i naturen, så det håber vi selvfølgelig. Men det vigtigste er, at rigtig mange kommer ud, så de bliver inspirerede og finder ud af, at det ikke er så svært at få en god naturoplevelse, siger Anders Vogel.

Temaet for Naturens Dag i år har været "Mærk naturen". Formålet med det har været at få folk ud og bruge deres sanser i naturen.

Naturens Dag har været en årlig mærkedag siden 2004. I 2018 deltog i alt 250.000 mennesker i arrangementer i ugen op til og på selve Naturens Dag.

