Naturforening om udskudt klimaplan: Vi kommer ingen vegne

Danmarks Naturfredningsforening forstår ikke, hvorfor klimaplan, der lå klar, bliver i ministers skuffe.

Den nytiltrådte fødevareminister, Rasmus Prehn (S), fortæller til Avisen Danmark, at han ikke agter at fremlægge den klimaplan for landbruget, som allerede lå klar fra sidste år.

I stedet vil han indbyde til dialog og tale med landbruget og klima- og miljøorganisationer.

Og det skuffer både Danmarks Naturfredningsforening og regeringens støtteparti SF, som ikke forstår, at en udskydelse er nødvendig.

Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, mener, at et udspil på bordet nu, ville have hjulpet på målet om CO2-reduktion i landbruget.

- Vi har nu haft en regering i halvandet år, hvor vi har ventet på det her udspil, og hvis det her er en øvelse i, ikke at ville træde nogen over tæerne, så kommer vi dybest set ingen vegne.

- Vi har brug for mod, ambition og lederskab og en regering, der tør at ranke ryggen og stå på mål for, at landbruget også skal reagere. Som minimum må de sætte et mål for, hvor vi skal hen med landbruget, siger hun.

Maria Reumert Gjerding ser det ikke nødvendigvis som et tegn på, at aftalen bliver mindre klimavenlig. I stedet beder hun landbruget om at bruge muligheden til at blive grønnere.

- Jeg håber ikke, det her handler om at hive i nødbremsen og sige, det her må vente til en anden dag, siger hun.

- Hvis man som landbrug tror, at det at skulle levere på klimaet er en dårlig ting, mener jeg, man totalt har misforstået opgaven.

- Målet må være at omstille dansk landbrug til at blive et foregangslandbrug, der viser, man kan omstille sig og blive en klimaløsning i stedet for et klimaproblem, siger Maria Reumert Gjerding.

Den oprindelige plan for reduktion i udledningen af CO2 i landbruget blev lavet under Mogens Jensen, der trak sig i november. Dengang lød det, at planen ville blive præsenteret i år.

Den nye minister siger nu, at planen bliver i skuffen, men den er ikke skrottet, lyder det. Den kan fungere som en "intern rettesnor", siger Rasmus Prehn til Avisen Danmark.

I SF - et af regeringens støttepartier - er man målløs over beslutningen, fortæller klimaordfører Signe Munk.

- Landbruget står med kæmpe udfordringer med for mange drivhusgasser og for meget kvælstof, og der skal handling til nu, ikke dialogkaffe, siger hun.

- Det er helt tydeligt, at man bare trækker tiden, når regeringen i stedet for at fremlægge et klimaudspil og præsentere forslag indkalder til dialog. Det er rent nøl, siger Signe Munk.

/ritzau/