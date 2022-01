Naturfredningsforening ønsker kødjob flyttet til grønne erhverv

Danmarks Naturfredningsforening roser statsministeren for at lægge op til en "ambitiøs afgift på CO2" i sin nytårsaftale.

De arbejdspladser, der kan mistes i landbruget, skal i stedet oprettes andre steder, og det kan eksempelvis være inden for det plantebaserede marked, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er afgørende at den her CO2-afgift kommer til at gælde for landbruget og for flytrafikken. Det er vigtigt, at det også gælder for de ting, hvor det kan gøre lidt ondt, siger hun.

- Det skal koste noget at forurene og skade klimaet. Derfor er vi rigtigt begejstrede for den her udmelding, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening ser positivt på, at det kan blive nemmere for erhvervsliv og forbrugere at træffe mere grønne valg, siger præsidenten.

- Det er jo mere motiverende for erhvervslivet til at skubbe på den grønne omstilling. Det vil også betyde, at det bliver lettere for danskere, der gerne vil handle grønt.

- Det er afgørende for den grønne omstilling, at de ting, der skader klimaet, skal være dyrere, mens ting, der ikke skader klimaet, bliver billigere.

I talen kommer Mette Frederiksen ikke ind på, hvor høj en eventuel afgift skal være. Det ligger i arbejdet fremadrettet, mener Maria Reumert Gjerding.

- Vi hørte jo ikke noget konkret om, hvor høj den skal være. Det er klart, at det må vi tage fat i efterfølgende, siger hun.

Ifølge Maria Reumert Gjerding skal CO2-afgiften ligge på mellem 1200 til 1500 kroner per udledt ton CO2, og den skal også gælde landbruget.

- Det er klart, for at det skal virke, skal afgiften være høj.

