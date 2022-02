Naturfredningsforening: Vi skal i gang med at skabe ny kystnatur

En rapport lavet af Syddansk Universitet (SDU) og Cowi viser, at kystnatur i 76 ud af landets 98 kommuner de næste 100 år vil blive truet af havvandsstigninger.

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding opfordrer de danske politikere til at tage rapporten seriøst.

- Denne rapport skal tages meget alvorligt politisk. Vi skal allerede nu tænke i, hvordan vi kan sikre klimatilpasning - også for vores natur.

Hun mener, at politikerne allerede nu skal begynde at kigge på, hvordan man kan skabe ny kystnatur.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det handler om allerede nu at tænke over, hvor fremtidens kystnatur skal være og hurtigst muligt gøre de områder klar til de vandstandsstigninger, vi ser komme.

Torben Ebbensgaard, der er biolog, projektchef i Cowi og leder af forskningsprojektet fortæller, at minimum halvdelen af de strandenge, der er i Danmark i dag, vil være forsvundet om hundrede år, hvor det forventes, at vandstanden er steget med en meter.

Med strandengene forsvinder også levesteder for en række sjældne og truede dyr og planter.

- Vores strandenge, vores kyster og kystnære naturområder er jo enormt enestående for Danmark, og en masse arter knytter sig til lige præcis de områder, siger Maria Reumert Gjerding.

Præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening understreger vigtigheden af at indtænke naturen i klimatilpasningen.

- Lige nu tænker vi jo rigtig meget i, at vi skal bygge diger, og at vi skal kystsikre med hård kystsikring på forskellig vis.

- Det er ikke en strategi, vi kan bruge alle steder. Vi har over 7000 kilometer kyststrækning. Vi kan ikke digebygge os ud af det her, siger hun.

Hun mener, at man i stedet bør kigge mod landbrugsarealer.

- Hvis der i dag er landbrugsjord bag strandenge handler det om, at lave en målrettet plan for at få omlagt den landbrugsjord til at blive den fremtidige kystnatur.

- Det kan være med til at tilpasse vores samfund til, at vi ikke hele tiden står med nye oversvømmelser, men at vi erkender, at naturen og kystnaturen vil rykke nye steder hen, siger hun.

/ritzau/