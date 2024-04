Naturfredningsforening vil indsamle nikotinposer

Du har formentlig selv set det på en spadseretur på gaden eller en løbetur i skoven.

De små hvide snus- eller nikotinposer ligger efterhånden allevegne i takt med, at flere er gået over til røgfrit indtag af nikotin.

Men nøjagtigt som cigaretskodder hører poserne heller ikke til på gaden eller i naturen.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der mandag indleder sin årlige Affaldsindsamling. Denne gang med skærpet fokus på nikotinposer.

- Selv om nogle måske tænker, at poserne er små og harmløse, så hører de absolut ikke hjemme i naturen. Poserne indeholder formentlig plastic, der gør at nedbrydningstiden er meget lang, og så er der også set eksempler på dyr, der bliver forgiftet af det, siger Lars Midtiby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har op til landsindsamlingen gennemført en rundspørge, hvor 52 procent af de adspurgte giver udtryk for, at det flyder med snus og nikotinposer.

69 procent mener desuden, at det er et stigende problem. Det samme gør Lars Midtiby med henvisning til, at brugen af de nye nikotinprodukter også vokser.

- Og med et stigende forbrug mener vi, at der er behov for et øget fokus på problemet og for at undersøge omfanget nærmere, siger direktøren.

Foreningen har derfor bedt de op mod 235.000 deltagere i årets Affaldsindsamling at rapportere, hvor mange nikotin- og snusposer, de finder.

Der har været en del episoder med hunde, der er blevet nikotinforgiftet af at have spist henkastede nikotinposer.

Samtidig oplever eksempelvis Aarhus Kommune, at nikotinposerne kan være svære at fjerne, fordi de sætter sig fast mellem fliser eller brosten.

Derfor vil Danmarks Naturfredningsforening undgå en kultur, hvor det bliver okay at smide snus og nikotinposer andre steder end i skraldespanden.

- Vi ved, at der er mange unge brugere af nikotinposer, og at brugen er stigende.

- Derfor er det vigtigt at have en snak om, hvad man kan tillade sig at efterlade i naturen, og hvad man skal sørge for at tage med hjem, siger Lars Midtiby.

Årets Affaldsindsamling foregår i år i uge 15 og har blandt andet deltagelse af 186.000 børn fra skoler og daginstitutioner.

Sidste år blev der ved den lejlighed indsamlet 100 ton affald.

